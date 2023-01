Was braucht ein guter Dartsspieler? Experte Oliver Koch aus Urbach gibt Tipps

Mehr als eine Million Zuschauer haben vor dem Fernseher gesessen, als der deutsche Dartsspieler Gabriel Clemens bei der Weltmeisterschaft in London den Waliser Gerwyn Price im Viertelfinale mit 5:1 besiegte. Im „Mehlstüble“, wo der 1991 gegründete Dart Club Urbach beheimatet ist, sehen die Zuschauerzahlen deutlich geringer aus.

„Egal ob im Lokalen oder auf deutscher Ebene, das findet in der Regel ohne Zuschauer statt. Meistens sind nur Angehörige dabei, neutrale Zuschauer gibt es ganz wenige“, sagt der Urbacher Dartsspieler Oliver Koch.

Sieg bei der Einzelmeisterschaft – Public Viewing im Trainingsraum

Der 50-Jährige hat Mitte Dezember die baden–württembergische Einzelmeisterschaft gewonnen und sich damit für die German Masters des Deutschen Dart–Verbandes qualifiziert. Im Einzel ist es sein bislang größter Erfolg. Auch drei Wochen später sei der Sieg immer noch unwirklich für ihn, sagt Koch grinsend und auf einem Barhocker sitzend.

„Ich spiele jetzt insgesamt zwölf Jahre Darts und habe auf dieser Ebene noch nie ein Turnier gewonnen. Es ist ein super Gefühl, die Leistung auch mal im Wettkampf an das Board zu bringen.“ Bei der baden–württembergischen Einzelmeisterschaft setzte er sich gegen 88 Wettbewerber durch. Besonders schwierig sei es, die Konzentration über den ganzen Tag hochzuhalten. Koch erklärt: „Oftmals hast du eine starke halbe Stunde, aber das Turnier ging morgens um elf Uhr los und das Finale war um 20.30 Uhr vorbei.“ Der Glaube an den Sieg sei mit zunehmender Spieldauer gewachsen. Spätestens als er den „einen oder anderen Topspieler“ schlug, habe er sich gedacht, dass an diesem Tag mehr drin sei als sonst.

Darts-WM entfacht Begeisterung für den Sport

Die Darts–WM haben sie beim DC Urbach intensiv verfolgt. Der Sportliche Leiter Oliver Günther zieht stolz eine Leinwand vor den Dartscheiben herunter. Hier haben die Spieler und Verantwortlichen des Vereins gemeinsam das WM–Finale am 3. Januar geguckt, in dem der Engländer Michael Smith mit 7:4 gegen den Niederländer Michael van Gerwen gewann.

Die neu entstandene Begeisterung der Menschen für den Dartsport macht sich auch in Urbach bemerkbar. „Darts war und ist immer noch eine Randsportart, deren Beliebtheit aber immer größer wird. Das merken wir hier auch an dem Zulauf im Verein. Momentan kann man schon von einem Hype sprechen“, sagt Koch. Währenddessen füllt sich der Urbacher Trainingsraum immer mehr.

Koch hat selbst gegen Gabriel Clemens gespielt

„Ich habe erst daheim mit der Familie begonnen zu gucken, meine Frau ist auch an Darts interessiert. Teilweise habe ich aber auch in meinem Trainingsraum die Spiele geschaut und nebenher geworfen“, berichtet Koch. Mit Gabriel Clemens und dessen Verein DV Kaiserslautern sei er vor zehn Jahren sogar mal in der Bundesliga aufeinandergetroffen. „Einen, gegen den du mal gespielt hast, bei der Weltmeisterschaft zu sehen war schon außergewöhnlich.“

Dartsspieler brauchen eine gute Koordination und mentale Stärke

Die Chancen, selbst mal vor einem Millionenpublikum zu spielen, sieht der Familienvater jedoch eher gering. „So einen Traum gibt es natürlich, gar keine Frage. Aber aus der Intensität heraus, wie ich es jetzt betreibe, ist das nicht möglich. Da muss man schon viel mehr machen und die volle Konzentration darauflegen.“

Beim DC Urbach trainieren sie zweimal in der Woche für je drei bis vier Stunden. Je nachdem, wie es zeitlich passt, hänge Koch aber auch daheim noch vier, fünf Trainingsstunden in der Woche dran. Im Training setzt Koch unterschiedliche Schwerpunkte. Mal gehe es um die richtige Technik, beispielsweise den Arm beim Wurf komplett durchgestreckt zu halten. Ebenso wichtig sei auch die Wurfgenauigkeit, insbesondere bei den kleineren Doppelfeldern.

Darts vs. Fußball: "Du bist immer gefordert"

Aus seiner Sicht stecke beim Darts aber noch deutlich mehr dahinter als nur die Fähigkeit, möglichst gezielt zu werfen. Ein Dartsspieler benötige neben einer guten Hand–Augen–Koordination auch eine gewisse mentale Stärke.

Der langjährige Fußballtrainer veranschaulicht seine Aussage an einem Vergleich der beiden Sportarten: „Es hat etwas mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Im Fußball kann ich mich auch mal rausnehmen, wenn der Ball auf der anderen Seite ist. Hier gibt es das nicht. Du bist immer gefordert.“