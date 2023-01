Wechselfinale: Bayern holt Cancelo, Union-Coup geplatzt

Düsseldorf (dpa) - Gemächlicher Auftakt, furioses Finale - die lange Zeit ruhige Winter-Transferperiode ist schlagzeilenträchtig zu Ende gegangen. Anders als üblich sorgten nicht die in Not geratenen Abstiegskandidaten für die größte Betriebsamkeit, sondern die beiden Spitzenclubs aus München und Berlin.

Tabellenführer FC Bayern lieh im Schlussverkauf den portugiesischen Nationalverteidiger João Cancelo von Manchester City aus. Beim Verfolger 1. FC Union platzte die Verpflichtung des ablösefreien spanischen Stars Isco in letzter Sekunde.

Der Transfer von Cancelo ist eine Reaktion der Bayern auf den langfristigen Ausfall des Franzosen Lucas Hernández (Kreuzbandriss) und auf das mittelfristige Fehlen des Marokkaners Noussair Mazraoui (Entzündung des Herzbeutels). Der 28-Jährige, für den sich der deutsche Rekordmeister laut Medienberichten eine Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro gesichert haben soll, steht bei den Cityzens bis Ende Juni 2027 unter Vertrag. «Er passt mit seiner offensiven Spielweise und seiner Dynamik optimal in unser System und mit seiner Mentalität und Erfahrung auch sehr gut zu unserer Mannschaft», sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Cancelo soll dazu beitragen, dass die Münchner nach zuletzt drei Remis in Serie ihren auf einen Zähler geschmolzenen Vorsprung im Titelkampf nicht weiter verspielen. Das trifft auch auf den aus Mönchengladbach verpflichteten Torhüter Yann Sommer zu, dessen Verpflichtung erst nach zähem Verhandlungspoker gelang.

Für den größten Coup wollte jedoch der Überraschungszweite aus Berlin-Köpenick sorgen. Einen solch renommierten Spieler wie Isco, der mit Cristiano Ronaldo und Toni Kroos bei Real Madrid zusammenspielte und fünfmal die Champions League gewann, hätte es im Kader der seit 2019 erstklassigen Unioner noch nie gegeben. Doch laut der «Bild» platzte der Deal, obwohl der Spanier schon beim Medizincheck in der Hauptstadt war.

Talentsuche in Dortmund

Dagegen sichtete Borussia Dortmund den Markt weniger nach arrivierten Kräften, sondern mehr nach Talenten. Immerhin 8,5 Millionen Euro ließ sich der Tabellenvierte den erst 16 Jahre alten Julien Duranville von RSC Anderlecht kosten. Der schnelle und dribbelstarke Angreifer soll beim BVB eine ähnliche Entwicklung nehmen wie die mittlerweile zu Stars aufgestiegenen Profis Jadon Sancho, Erling Haaland oder Jude Bellingham. Mit der Verpflichtung des 25 Jahre alten Julian Ryerson (Union Berlin) schließt der BVB die Lücke, die durch den Ausfall von Thomas Meunier entstanden ist und stabilisiert die vor der Winterpause wackelige Abwehr.

Ungeachtet der Ausfälle von Dani Olmo und Christopher Nkunku verzichtete der Dritte aus Leipzig auf einen Last-Minute-Einkauf. «Wir haben einige Optionen abgeklopft, es war aber nichts realisierbar. Wir haben entschieden, nichts mehr zu machen», sagte Trainer Marco Rose.

Nach Schätzungen investierten die 18 Bundesligisten in diesem Winter rund 70 Millionen Euro für neue Spieler. Noch immer dominieren Leihgeschäfte. Das macht die Summe überschaubar. In England brachte allein der FC Chelsea, kommender Champions-League-Gegner der Dortmunder, den dreifachen Betrag zur Kaderverstärkung auf. Die Londoner verpflichteten unter anderen das ukrainische Supertalent Mychajlo Mudryk für eine Ablöse von bis zu 100 Millionen Euro. Damit nicht genug: Angeblich liebäugeln sie mit einer Verpflichtung des argentinischen Weltmeisters Enzo Fernández für 120 Millionen.

Schalke tätigt Notverkauf

Die teuersten Zukäufe der Bundesliga-Transferperiode dürften Jonas Omlin und Josip Juranovic sein. Der Schweizer Torhüter Omlin wechselte für geschätzte neun Millionen Euro von Montpellier nach Mönchengladbach - finanziert durch den Verkauf von Sommer. Die angeblich gleiche Summe überwies Union Berlin an Celtic Glasgow für Juranovic. Die üppigste Einnahme des Winters kassierte die TSG 1899 Hoffenheim. Der Abgang von Georginio Rutter zu Leeds United brachte dem Tabellen-13. stolze 28 Millionen ein.

Von solch einem Geldsegen kann der von finanziellen Problemen geplagte FC Schalke 04 derzeit nur träumen. Notgedrungen verkaufte das Schlusslicht den erst im vergangenen Sommer verpflichteten Florent Mollet für geschätzte 1,5 Millionen Euro an den FC Nantes. Das half, die Kosten für die sechs auf Leihbasis verpflichteten Zugänge Niklas Tauer (Mainz), Jere Uronen (Brest), Tim Skarke (Union Berlin), Moritz Jenz (Lorient), Michael Frey (Antwerpen) und Éder Balanta (Brügge) zu tragen.

Von Dienstagabend an dürfen die Clubs nur noch vereinslose Spieler verpflichten. Wechseln dürfen ihre Profis dagegen noch in Länder, in denen das Transferfenster noch geöffnet ist. Dazu zählen unter anderem Portugal (bis 2. Februar), Österreich (6. Februar), die Türkei (8. Februar) und die Schweiz (15. Februar).