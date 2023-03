Wechselspiel in der Handball-Oberliga: VfL Waiblingen Zweiter, TVB II Vierter

An einem Spieltag der Handball-BW-Oberliga der Männer, an dem alle fünf Top-Teams große Mühe hatten zu punkten, gab es auch in der Waiblinger Rundsporthalle ein wildes Spiel. Während sich der VfL gegen den TuS Altenheim mit 38:34 durchsetzte, schwächelten die TSG Söflingen (28:31 gegen HC Neuenbürg) und der TV Bittenfeld II (29:31 beim TSV Weinsberg). Dadurch kletterten die Waiblinger auf den zweiten Tabellenplatz.

Männer. TSV Weinsberg – TV Bittenfeld II 31:29 (15:14). In einem engen Spiel musste sich der TVB II nach guter Leistung den abgezockteren Weinsbergern geschlagen geben. Von Beginn an zeigten die Weinsberger, dass sie sich von den hinteren Plätzen verabschieden wollen. Zunächst war der Spielstand ausgeglichen, ehe Fabian Lucas die Bittenfelder in der 22. Minute erstmals mit zwei Toren in Führung brachte. Diese Führung baute der TVB II in den nächsten zwei Minuten auf 14:10 aus (24.). Bis zur Halbzeit kam Weinsberg jedoch aufgrund von technischen Fehlern und Schwächen der Bittenfelder im Abschluss wieder auf 14:15 (30.) heran.

Die ersten Minuten nach der Halbzeit gingen deutlich an die Bittenfelder. Innerhalb kürzester Zeit bauten sie die Führung nach Treffern von Michael Seiz und Dalio Uskok auf 21:16 aus (37.). Es gelang ihnen aber auch diesmal nicht, sich entscheidend abzusetzen. Die Weinsberger kämpften sich zurück ins Spiel und erzielten vor allem über die rechte Rückraumseite einfache Tore. Auch wenn die Bittenfelder die Heimmannschaft im Angriff vor Probleme stellten, fand der TSV immer wieder unter Bedrängnis Lösungen. Im Angriff des TVB II schlichen sich immer mehr Fehler ein und auch der Torhüter der Weinsberger nahm den Gästen den einen oder anderen Ball ab. Beim 22:22 (45.) war das Spiel wieder offen. Die Hausherren witterten ihre Chance und gingen nach einem Treffer von Sven König (49.) erstmals in Führung. Lucas glich nochmal aus (52.), doch in Führung ging der TVB II nicht mehr und unterlag mit 29:31. Damit haben die Bittenfelder die Tabellenführung verloren.

TV Bittenfeld II: Lehmann, Bauer; Seiz (5), Bacani (5), Wissmann (4), Widmaier (3), Uskok (3), Lucas (3), Bischoff (3), Winger (1), Traub, Porges, Eckert.

Männer. VfL Waiblingen – TuS Altenheim 38:34 (19:18). Der Blick auf die gut gefüllte Bank von Trainer Tim Baumgart suggerierte einen breiten Kader, doch dies war ein Trugschluss: Krankheiten und Verletzungen dezimierten den Kader beträchtlich, große Wechselmöglichkeiten hatte Baumgart nur am Kreis und auf Linksaußen.

Der VfL startete hervorragend ins Spiel. Alexej und Evgeni Prasolov strahlten von Beginn an eine große Torgefährlichkeit aus, und auch Robin Stöhr und Mark Leinhos trafen zu Beginn sehr sicher. Zudem hielt der Torhüter Sebastian Rica-Kovac nach überstandener Verletzungspause wichtige Bälle und die Waiblinger führten nach neun Minuten mit 7:4. Nach zwei schönen Kreistreffern von Jan Hellerich traf Sascha Laurenz zum 11:8, ehe ein erster Bruch ins Waiblinger Spiel kam. Zwei vergebene Angriffe bedeuteten sofort den Ausgleich, die Waiblinger Defensive fand nun nicht mehr statt. Der Linkshänder Gerry Sutter traf nach Belieben und auch Philip Kugler auf der linken Angriffsseite machte viele einfache Tore für die Gäste. So ging der VfL mit der hauchdünnen 19:18-Führung in die Kabinen. Bis zum 24:24 blieb es eng, ehe der treffsichere Nil Eilers mit einem Zwischenspurt für die 27:24-Führung sorgte. Doch die Gäste, die den Abstieg rechnerisch kaum mehr verhindern können, kämpften leidenschaftlich und gaben sich nie geschlagen. Bis zum 33:32 gelang dem TuS immer wieder der Anschlusstreffer. Doch der VfL agierte in diesen vielen knappen Phasen mit einem guten Nervenkostüm. Immer wieder ging er mit zwei Treffern in Front und musste nie den Ausgleich hinnehmen. Hellerich und Evgeni Prasolov sorgten beim 35:32 für die Vorentscheidung, Leinhos mit seinen beiden letzten Treffern für den finalen 38:34- Sieg.

VfL Waiblingen: Rica-Kovac; Westner, Leinhos (5), Ader, Stöhr (3), E. Prasolov (6), Laurenz (3), Leukert, Steffens (3/3), Baumgarten (3), Hellmann, Hellerich (4), A. Prasolov (6), Eilers (5).

Das Spiel der Frauen der SV Hohenacker-Neustadt bei der SG H2Ku Herrenberg ist kurzfristig abgesagt worden wegen eines technischen Defekts in der Herrenberger Halle. Hohenacker-Neustadt hat die Punkte am Grünen Tisch zugesprochen bekommen.