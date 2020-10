Wegen Quarantäne: Osnabrück gegen Darmstadt wird verlegt

Osnabrück (dpa) - Das Zweitligaspiel des VfL Osnabrück gegen den SV Darmstadt 98 wird wegen zweier Coronafälle in der Mannschaft der Niedersachsen und der daraus resultierenden Quarantäne zahlreicher Spieler wie erwartet verlegt.

Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilte, kann die Partie im Stadion an der Bremer Brücke nicht wie ursprünglich geplant an diesem Sonntag stattfinden. Das Spiel soll am 28. Oktober (18.30 Uhr) nachgeholt werden.

Gemäß der Spielordung ist die Verlegung einer Partie möglich, sobald nicht mindestens 15 Spieler einsatzfähig sind. Dies ist beim VfL der Fall. Der zuständige Gesundheitsdienst hatte nach den Positivtests der beiden Lizenzspieler einen Großteil des Teams bis zum kommenden Mittwoch (21. Oktober) in häusliche Quarantäne geschickt. Als nächstes Pflichtspiel des VfL ist die Begegnung beim 1. FC Heidenheim am 25. Oktober angesetzt. Darmstadt empfängt tags zuvor den FC St. Pauli.

Bereits am dritten Spieltag hatte eine Partie in der 2. Fußball-Bundesliga wegen des Coronavirus nicht stattfinden können. Das eigentlich für den 4. Oktober geplante Duell des Hamburger SV mit Erzgebirge Aue war nach zwei Corona-Fällen bei den Sachsen kurzfristig abgesagt worden und soll nun am 21. Oktober um 18.30 Uhr stattfinden.

