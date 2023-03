Wichtige Punkte für Fußball-Oberligisten Großaspach und Backnang

Der 22. Spieltag in der Fußball-Oberliga ist aus Rems-Murr-Sicht ein erfolgreicher gewesen: Der Tabellenzweite, SG Sonnenhof Großaspach, hat nach seinem 3:0-Sieg gegen den SV Oberachern nun sieben Punkte Polster auf den Tabellendritten. Die TSG Backnang sicherte sich mit dem 3:2-Zittersieg in Freiburg einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf und rückte zwei Plätze nach oben. Nicht so richtig in die Gänge im neuen Jahr kommt der SV Fellbach in der Verbandsliga: Er verlor auch sein zweites Spiel – 2:3 zu Hause gegen den VfL Pfullingen. Im Abstiegskampf der Landesliga ist der TV Oeffingen zu neuem Leben erwacht: Das 1:0 gegen den Tabellenzweiten, TSV Crailsheim, war der zweite Sieg in Folge.

Oberliga. Ein Doppelpack von Dominik Salz hat der SG Sonnenhof Großaspach den Weg geebnet zum souveränen 3:0-Sieg gegen den SV Oberachern. 26 Minuten dauerte es bis zur Führung durch Salz, zuvor hatte die SG bereits die eine oder andere Chance ausgelassen. Salz sorgte per Kopfballtor nach knapp einer Stunde für die Vorentscheidung, der Neuzugang Anthony Mbem-Som Nyamsi machte in der 77. Minute alles klar. Damit vergrößerte der Tabellenzweite den Vorsprung auf den neuen Dritten, FSV Bietigheim-Bissingen, von sechs auf sieben Punkte. Im Topspiel hatte der bisherige Dritte, 1. CfR Pforzheim, beim Ligaprimus Stuttgarter Kickers mit 0:3 das Nachsehen.

Vom 16. auf den 14. Tabellenplatz nach vorne gearbeitet hat sich die TSG Backnang mit dem 3:2-Sieg beim Schlusslicht Freiburger FC. Nach 65 Minuten führten die Backnanger mit 3:0 – und mussten am Ende noch ein bisschen bangen. Nach vier Spielen ohne Sieg war dieser Dreier im Abstiegskampf eminent wichtig.

SG Sonnenhof Großaspach – SV Oberachern 3:0. 1:0 Dominik Salz (26.), 2:0 Dominik Salz (58.), 3:0 Anthony Mbem-Som Nyamsi (77.).

Freiburger FC – TSG Backnang 2:3. 0:1 Niklas Benkeser (48.), 0:2 Flavio Santoro (57.), 0:3 Mert Tasdelen (65.), 1:3 Daniel Himmelbach (66.), 2:3 Michael Galli (83.).

Verbandsliga. Der Fehlstart des SV Fellbach ins neue Jahr ist perfekt: Nach der 1:3-Niederlage beim 1. FC Normannia Gmünd in der Vorwoche blieb das Team von Trainer Mario Marinic auch gegen den VfL Pfullingen ohne Punkte. Den 0:2-Rückstand im Max-Graser-Stadion egalisierten Niklas Hofmeister und der eingewechselte Fabijan Domic zwar nach 54 Minuten, aber elf Minuten vor dem Ende kassierte der SV Fellbach noch das 2:3.

SV Fellbach – VfL Pfullingen 2:3. 0:1 Maximilian Herberth (8.), 0:2 Lukas Klemenz (37.), 1:2 Niklas Hofmeister (42.), 2:2 Fabijan Domic (54.), 2:3 Matthias Dünkel (79.).

Landesliga. Der TV Oeffingen hat sich im Kampf um den Klassenverbleib längst noch nicht aufgegeben. Auf das 3:0 gegen den VfB Neckarrems ließ der TVOe nun den überraschenden 1:0-Erfolg gegen den Tabellenzweiten, TSV Crailsheim, folgen. Das spielentscheidende Tor fiel bereits in der ersten Minute.

Wichtige Punkte sicherte sich auch der SV Kaisersbach mit dem 3:1 gegen den VfR Heilbronn. Gökan Alkan traf dabei zweimal. Damit überholten die Kaisersbacher den SV Breuningsweiler in der Rangliste der Rems-Murr-Teams und liegt jetzt auf Platz sechs. Der SV Breuningsweiler musste sich mit 0:2 beim TSV Pfedelbach geschlagen geben. In einem Duell zweier abstiegsgefährdeten Teams unterlag die SG Oppenweiler-Strümpfelbach beim TSV Obersontheim mit 1:3, nach knapp einer Stunde stand's bereits 0:3.

Ebenfalls ein Kräftemessen aus dem hinteren Tabellendrittel stieg in Heilbronn – und fand aus Sicht des SV Allmersbach ein äußerst unglückliches Ende: 2:2 stand's in der vierten Minute der Nachspielzeit, ehe Kevin Berg für Aramäer den 3:2-Siegtreffer erzielte. Die Allmersbacher sind nun Drittletzter.

TSV Pfedelbach – SV Breuningsweiler 2:0. 1:0 Jens Schmidgall (59.), 2:0 Sebastian Hack (88.).

TSV Obersontheim – SG Oppenweiler-Strümpfelbach 3:1. 1:0 Niko Wild (14.), 2:0 Michael Däschler (32.), 3:0 Michael Däschler (57.), 3:1 Louis Piscopo (90.).

TV Oeffingen – TSV Crailsheim 1:0. 1:0 Malntin Ymerai (1.).

SV Kaisersbach – VfR Heilbronn 3:1. 1:0 Okan Tüysüz (8.), 2:0 Gökan Alkan (11.), 2:1 Luca Hofmann (23.), 3:1 Gökan Alkan (52.).

Aramäer Heilbronn – SV Allmersbach 3:2. 1:0 Lahud Abdulahed (24.), 1:1 Marcus Kasongo-Ndijele (28.), 2:1 Martin Frey (41.), 2:2 Kim-Steffen Schmidt (56./Foulelfmeter), 3:2 Kevin Berg (94.).