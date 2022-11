Winnender Reiter Markus Kölz und Sebastian Heller für German Masters qualifiziert

Es ist der Höhepunkt für die Reiter aus Baden-Württemberg: Die German Masters starten am 9. November in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Mit dabei sind gleich zwei Reiter, nicht nur aus der Region, sondern beide aus Winnenden. Markus Kölz und Sebastian Heller haben sich für das BW-Bank-Hallenchampionat qualifiziert. Sie gehören zu den 25 Reitern, die am Mittwoch (9.) und Donnerstag (10. November) vor einer hoffentlich ausverkauften Halle um den Landesmeistertitel kämpfen werden.

85 Boxen, mehrere Plätze, viel Grün

Es ist früher Vormittag, als sich Sebastian Heller und Markus Kölz auf dem Burkhardshof in Winnenden treffen. Auf der Terrasse des Reiterstübles öffnet sich der Blick auf grüne Wiesen, Wald und Weinberge. Zwei Reithallen, zwei Außenplätze, eine Longierhalle, 85 Pferdeboxen gehören unter anderem zum Anwesen der Familie Kölz. Etwas verspätet kommt Heller mit seinem Auto die Auffahrt hinauf. „Wenn er in Stuttgart auch so langsam ist, dann kriegt er eine Zeitstrafe“, witzelt Kölz. Noch ist es ruhig im Burkhardshof, hier fährt jemand Heuballen an, dort führt einer sein Pferd den Weg hinab und in der Halle sind zwei Reiter mit jungen Pferden zugange.

Doch zu tun gibt’s für die beiden allemal: Reitunterricht, Pferdeausbildung und Zucht sind nur wenige Stichworte. Das Handy klingelt, der nächste Reitschüler wartet schon. Und dann ist da noch der eigene Erfolg. Bei vier Qualifikationsturnieren haben beide genug Punkte gesammelt, um bei den German Masters mitreiten zu dürfen. Für Kölz ist es nicht das erste Mal, schon zweimal hat er das Hallenchampionat für sich entschieden (2013 und 2015). Er startet als Zweitbester der 25 Reiter, das letzte Qualiturnier in Bisingen-Hohenzollern hat er gewonnen. Relativ gelassen geht er die bevorstehende Aufgabe an: „Wenn ich jetzt schon aufgeregt wäre, was wäre dann erst am Turnier?“ Mit seinem 14-jährigen Wallach Dornadello geht er ins Rennen. „Er hat viel Erfahrung, ist aber auch vorsichtig.“ In der Zeit bis zum Turnier hält er an Gewohntem fest.

Gleich tut es ihm sein Konkurrent vom Degenhof. Heller wird mit seinem zwölfjährigen Holsteiner nichts Spezielles mehr trainieren, setzt auf Gymnastik, nimmt am Wochenende noch bei einem Turnier teil.

Dass Quinaro mit der Atmosphäre in der Schleyer-Halle klarkommen wird, daran hat er keine Zweifel: „Wenn der Reiter vor uns fertig ist, die Leute klatschen, Musik laut ist, könnte er etwas geräuschempfindlich sein. Aber nachher, wenn’s drauf ankommt, ist er voll da.“ Zwar seien viele Zuschauer in Stuttgart, aber während des Ritts sei es viel ruhiger als bei anderen Turnieren: „Die Zuschauer sitzen nicht so nah am Platz, keiner läuft rum, jeder schaut zu“, so Kölz.

Zur Primetime, zur perfekten Krimi-Zeit, geht es am Donnerstag ins alles entscheidende Turnier. Eine gute Zeit am Mittwoch wäre für Kölz gut, wie er erklärt: „Die Reiter starten am Donnerstag in umgekehrter Reihenfolge der Schnelligkeit.“ Heißt: Ist er einer der schnelleren, startet er gegen Ende. Und das ist von Vorteil: „Schafft keiner die Runde fehlerfrei, kannst du dir Zeit lassen und versuchen, fehlerfrei durchzukommen. Oder du hast eine Zeit eines Reiters, die es zu knacken gibt.“

Heller war letztes Jahr schon qualifiziert

Während Markus Kölz schon langsam zu den alten Hasen in Stuttgart gehört, ist die Teilnahme für Sebastian Heller Neuland. Zwar hatte er sich vergangenes Jahr schon qualifiziert, doch die German Masters wurden abgesagt - Corona. „Ich habe mich riesig gefreut, als klar war, dass ich mich qualifiziert habe.“ Jeder Reiter aus Baden-Württemberg habe dieses Ziel. „Das ist schon ein Highlight.“

Die Nähe zu Stuttgart sei natürlich nicht nur für Pferd und Reiter von Vorteil, sondern auch für die Zuschauer. Freunde, Bekannte und Familie werden vor Ort sein, die zwei Winnender anfeuern. Reitschüler hätten Kölz schon längst gefragt: „Brauchen wir eine Karte für Stuttgart?“ Und er bekräftigt: „Eine Siegerehrung ist schöner vor so einem großen Publikum und vielen Bekannten.“

Kölz gehört als Mehrfach-Landesmeister zusammen mit dem Mannheimer Springprofi Armin Schäfer jun., Vielseitigkeits-Champion Michael Jung und Tina Deuerer zum Favoritenkreis. Erst ist er zurückhaltend, sagt aber dann: „Es ist sicherlich das Ziel, zu gewinnen. Aber da spielen viele Faktoren eine Rolle. Es muss passen, Reiter und Pferd müssen einen guten Tag haben, der Parcours muss einem liegen.“ Und er schiebt hinterher: „Und die anderen schlafen nicht!“

Kein Spaziergang: Zwölf Sprünge, 1,50 m Höhe

Etwa zwölf, 13 Sprünge müssen die Teilnehmer der Springprüfung Kl. S*** absolvieren. S*** bedeutet eine Höhe von 1,50 m. „Bei 1,45 m trennt sich die Spreu vom Weizen“, erklärt Kölz.

Doch Höhe allein bemisst nicht den Schwierigkeitsgrad. Es ist der Parcours an sich, die Kombinationen und ganz entscheidend: die vorgegebene Zeit. Die sitzt einem im Nacken, könnte Druck aufbauen - und für Fehler sorgen.

Davon will sich Sebastian Heller nicht beeindrucken lassen, sondern sich und sein Pferd Quinaro gut präsentieren. „Zu sagen, ich gewinne direkt, das wäre überheblich“, sagt er zurückhaltend. Und das, obwohl er nicht bescheiden sein muss, holte er sich doch mit dem baden-württembergischen Landesmeistertitel den wichtigsten seiner bisherigen Karriere. Zudem sicherte er sich mit den Erfolgen der letzten Jahre nun sein goldenes Reitabzeichen. Verstecken braucht sich der Winnender in Stuttgart sicherlich nicht.

Info

Das Finale des BW-Bank-Hallenchampionats findet am Donnerstag, 10. November, um 20.15 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart statt. Tickets gibt’s online unter www.easyticket.de oder telefonisch unter 07 11/2 55 55 55.