Winterpause vorbei: Fußball-Mannschaften im Rems-Murr-Kreis starten in Rückrunde

Während die Bundesliga längst schon wieder Fahrt aufgenommen hat, kommt der Fußballbezirk erst so richtig in Gang. Zehn Wochen ist es her, dass der letzte Schiedsrichter eine Partie in Bezirks- oder Kreisligen abpfiff. Zehn Wochen, in denen zwar der Wettbewerb stillstand, sicher aber nicht die Mannschaften. Gut vorbereitet soll es für die Teams aus dem Rems-Murr-Kreis im Kampf um die Meisterschaft nach der Winterpause weitergehen.

Bezirksliga. Mit neuen Kräften von der Trainerbank startet die SV Remshalden nach der Winterpause. Mit Kai Mayerle wurde eine vorübergehende interne Lösung gefunden. Mayerles Aufgabe: die Mannschaft aus der sportlich schwierigen Situation zu führen und die Klasse zu halten. Aktuell steht die SVR mit 16 Punkten auf Platz zehn, bis zum ersten Abstiegsplatz sind es nur drei Punkte Abstand. Los geht’s am Sonntag gegen den TSV Sulzbach-Laufen, der mit 22 Punkten etwas sorgloser dasteht. Für die nächste Saison vorgesorgt hat Remshaldens Abteilungsleiter Michael Sixt auch bereits und Tim Böhringer als neuen Coach präsentiert.

Patrick Goncalves ist Böhringers Nachfolger beim TSV Nellmersbach

Der 49-Jährige steht derzeit noch beim TSV Nellmersbach an der Seitenlinie. Einen Nachfolger hat Nellmersbach auch schon parat: Patrick Goncalves übernimmt ab der kommenden Saison. Die Mannschaft tritt am Sonntag mit 30 Zählern auf dem Konto und Rang fünf beim SV Unterweissach an, der sich diese Saison äußerst schwertut. Der bevorstehende Trainerwechsel zur Sommerpause könnte für die kommende Unterweissacher Saison wieder Aufschwung geben. Gundelsweiler hat den Verein informiert, dass er als Coach für die neue Saison nicht mehr zur Verfügung steht. „Norbert ist hier im Umkreis sicherlich einer der fachlich besten und menschlich angenehmsten Trainer. Wir hatten in den bisherigen zweieinhalb Jahren einen offenen und ehrlichen Umgang miteinander. Sein Entschluss hat absolut nichts mit der derzeitigen sportlichen Situation zu tun“, sagt SVU-Sportvorstand Ralf Noack.

Interne Lösung beim SV Unterweissach

Unterweissach hat schon jetzt die Nachfolge für Norbert Gundelsweiler als Trainer des SVU geregelt. Ab Sommer gibt es dann ein Trainerteam mit Andreas Grimmer (er beendet seine aktive Laufbahn im Sommer) und Maximilian Höfer (er spielt noch für mindestens eine Saison weiter).

Dies gilt unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Ziel ist es, den Großteil der bisherigen Mannschaft zusammenzuhalten und nur gezielt mit externen Spielern auf einigen Positionen zu verstärken. „Ich bin vom Leistungsvermögen der Mannschaft immer noch überzeugt und sehr zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen und in der neuen Saison mit einigen Verstärkungen eine gute Rolle in der Bezirksliga spielen können“, bemerkt Ralf Noack.

TSV Schornbach: Erfolgreiche Vorbereitungsspiele

Der TSV Schornbach startete am 16. Januar in seine Vorbereitung, absolvierte im Anschluss sechs Testspiele, die er alle gewann. Verstärkt hat sich der ehemalige Landesligist ebenfalls: Nick Hafenrichter (TSV Adelberg-Oberberken) und David Weiner (VfR Aalen) unterstützen ab Sonntag die Mannschaft von Coach Marius Jurczyk, los geht’s zu Hause gegen den SSV Steinach-Reichenbach.

Besser vorgestellt hatte sich der FSV Waiblingen seine Vorbereitung auf die kommenden Monate. „Die Vorbereitung lief schleppend, die Hälfte des Teams hatte Corona und somit mussten Vorbereitungsspiele abgesagt werden“, so Sportdirektor Sandro Palmeri. „Wir nehmen die Herausforderung an und müssen von Spiel zu Spiel wieder die Selbstsicherheit bekommen. Aber wir freuen uns.“ Aus den Reihen der Waiblinger kommt auch der Torjäger der Liga: Mit 25 Treffern aus 13 Spielen führt Marcel Zimmermann dieses Ranking an. Punkten will das Team von Trainer Giuseppe Catizone am Wochenende bei der Spvgg Kleinaspach.

Unterstützung für TSV Rudersberg

Aufsteiger TSV Rudersberg hat sich mit drei neuen Spielern verstärkt und will mit neuen Kräften zum Auftakt gegen die SG Schorndorf punkten. Sezgin Cimen kommt vom TAHV Gaildorf zurück nach Rudersberg. Torwart Leonard Hasani spielte zuvor für den FC Welzheim, Jan Augustin kommt vom TSV Schlechtbach. Die Neuverpflichtungen verstärken den Konkurrenzkampf beim Tabellenneunten und sollen dabei helfen, das Ziel vom einstelligen Tabellenplatz zu erreichen.

Kreisliga A 1. Los geht der Spieltag bereits am Samstagnachmittag bei Zrinski Waiblingen. Die empfangen den VfR Birkmannsweiler. Noch 15 Spieltage ist Emirhan Arslan der Mann an der Seitenlinie des VfR. Nach fünf Jahren verlässt Arslan zum Ende der Saison Birkmannsweiler. „Fünf Jahre sind eine gute Zeit. Man soll bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir wollten nachhaltig arbeiten, ich denke, das ist uns gut gelungen. Im Vordergrund steht, eine gute Rückrunde zu spielen“, so Arslan. Mit nur fünf Punkten Abstand auf Platz eins steht Birkmannsweiler auf Rang fünf gut da.

Hertmannsweiler verlängert mit seinen Trainern

Die Tabelle führt derzeit ein Überraschungsteam an: Der SV Hertmannsweiler hat sich nach seinem Aufstieg direkt an die Spitze gespielt. Ein Grund also, die Zusammenarbeit mit den Spielertrainern Erkut Polat und Patrick Uebele für längere Zeit festzuzurren. Erkut Polat: „Die Zusammenarbeit ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Seitdem wir vor knapp drei Jahren das Traineramt übernommen haben, geht die Kurve steil nach oben.“ Vom Erfolg wollen sich Trainer und Mannschaft aber nicht ablenken lassen. „Die gegenseitige Wertschätzung vom Verein und uns Trainern ist groß, demnach stand einer Vertragsverlängerung nichts im Wege“, so Polat weiter. Am Sonntag gastiert der TV Weiler.

Neuzugänge beim TSV Schmiden sollen's richten

Weniger rosig sieht es derzeit für den TSV Schmiden aus. Mit 15 Punkten aus 15 Spielen steht der TSV auf einem Abstiegsplatz. Das Team von Trainer Damir Lisic läuft zum Start der Rückrunde bei Annagenisis Schorndorf mit einigen Veränderungen auf. Silas Nothdurft (TV Oeffingen II), Dennis Podrug (TV Oeffingen II), Thomas Stadelmaier (TV Oeffingen II), Miguel Weber (TV Oeffingen II) kamen zum Kreisligisten, dafür verließen Luca Spiller (pausiert), Joshua Assenza (FV Künzelsau), Alessandro Fazio (MTV Stuttgart) den TSV.

Murrhardter vorne

Kreisliga A 2. Mit sieben Punkten Vorsprung startet der TSC Murrhardt in die Rückrunde. Da hat es der FC Oberrot zum Auftakt in Murrhardt nicht leicht, verloren hat die Mannschaft von Trainer Yasar Uysal nämlich bis jetzt nur einmal. Kein Team hat so viele Tore geschossen (58) und so wenige kassiert (18) wie die Murrhardter. Punktegarant ist dabei Liga-Torjäger Yusufhan Ötztürk mit bisher 22 Treffern. Dicht auf den Fersen ist dem TSC Stadtrivale VfR Murrhardt. Spielleiter Daniel Frank sagte der Backnanger Kreiszeitung: „Wir haben vor Saisonbeginn einen riesigen Umbruch gewagt und die Mannschaft neu aufgestellt. Zudem ist mit Taner Has und Tobias Hofmann ein neues Trainerteam an den Start gegangen.“ Zwei Niederlagen hatte der VfR einzustecken, die dritte wollen die Murrhardter am Sonntag beim TSV Althütte verhindern.

Der TSV Althütte bewegt sich auf Platz fünf mit 26 Punkten in sicheren Gefilden, mit dem Abstiegskampf wird das Team von Trainer Peter Hogh wohl nichts mehr zu tun haben müssen.

Punktgleich mit dem VfR steht der FSV Weiler zum Stein, der mit neuem Trainerteam aus Marcel Goncalves und Egzon Krasniqi das Soll erfüllt. Der FSV startet am Sonntag beim Großen Alexander Backnang, der derzeit im Mittelfeld sicher dasteht. Doch gilt Vorsicht: Nur fünf Punkte trennen die Backnanger von einem Abstiegsplatz.

Luka Benic noch bis zum Ende der Saison Trainer beim FC Welzheim

Dem VfR und Weiler zum Stein dicht auf den Fersen ist der FC Welzheim. Trainer Luka Benic hat für die restliche Saison noch ein klares Ziel vor Augen: den Aufstieg. Das geht, wenn der TSC weiterhin nicht patzt, nur über die Relegation. Und die ist absolut noch drin. Für die ersten wichtigen Punkte der Rückrunde wird Welzheim am Wochenende sorgen, wenn die Dritte des SV Allmersbach zu Gast sein wird.