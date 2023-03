Wintersportsaison am Feldberg endet am Wochenende

Todtnau (dpa/lsw) - Die Saison im großen Wintersportgebiet Feldberg endet an diesem Sonntag. Derzeit seien in dem Gebiet im Südschwarzwald noch zwei von insgesamt 34 Pistenkilometern befahrbar, teilten die Feldbergbahnen am Donnerstag in Todtnau (Kreis Lörrach) mit. Mit 55 Betriebstagen geht eine durchwachsene Saison zu Ende. Der Verbund betreibt im Kerngebiet 14 Liftanlagen. Das Skigebiet ist aus eigener Sicht das größte in Deutschland nördlich der Alpen.

«Wir konnten im Dezember bei sehr kalten Temperaturen beschneien, jedoch regnete es den gesamten Schnee zur Weihnachtszeit weg», resümierte Geschäftsführer Julian Probst den Saisonbeginn. Von Mitte Januar bis Mitte Februar habe es dann ein gutes Pistenangebot gegeben. In der Fastnachts- und Faschingszeit sei der Schnee dann wieder weitgehend geschmolzen. Ohne Beschneiungslagen wäre «die Saison komplett ins Wasser gefallen», sagte Probst.

Die Vorsaison hatte der Liftverbund mit Rekordzahlen abgeschlossen. Der Umsatz betrug damals über neun Millionen Euro. Aktuelle Geschäftszahlen wurden von den Feldbergbahnen nicht mitgeteilt.