Zukünftig mehr Live-Fußball im Free-TV: RTL sichert sich Europa League bis 2027

Künftig wird es im Free-TV mehr Live-Fußball geben. Wie das Kölner Medienunternehmen RTL mitteilt, konnte sich der Sender die vollumfänglichen Übertragungsrechte an den europäischen Vereinswettbewerben UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League bis 2027 sichern.

Neben den Free-TV-Sendern RTL und NITRO bleibt damit auch der Streamingdienst RTL+ an jedem Spieltag mit einer umfassenden Berichterstattung am Ball und wird immer donnerstags die Top-Partien aus beiden Wettbewerben live in Einzelspielen und als Konferenz übertragen, heißt es in der Mitteilung.

UEFA Europa League seit 2018 im Free-TV

„Wir freuen uns sehr, mit der UEFA die außerordentlich erfolgreiche Partnerschaft fortzuführen“, teilte Stephan Schmitter, Chief Content Officer RTL Deutschland, mit.

Seit 2018 läuft die UEFA Europa League bei RTL Deutschland im Free-TV. Seit der Saison 2021/22 hält das Unternehmen zudem die Übertragungsrechte an der UEFA Europa League sowie der inzwischen neu geschaffenen UEFA Europa Conference League.