Zverev im Viertelfinale des Tennis-Masters von Rom

Rom (dpa) - Alexander Zverev steht im Viertelfinale des ATP-Turniers von Rom. Der Tennis-Olympiasieger setzte sich gegen Alex de Minaur aus Australien mit 6:3, 7:6 (7:5) durch.

Bei dem mit gut sechs Millionen Euro dotierten Sandplatz-Masters trifft der Hamburger nun auf Cristian Garin aus Chile oder den Kroaten Marin Cilic.

Der Weltranglistendritte Zverev, der in der italienischen Hauptstadt auf Position zwei gesetzt ist, startete konzentriert in das Match gegen die Nummer 22 der Welt. Im zweiten Satz war die Begegnung dann ausgeglichener, Zverev kassierte zwei Breaks und gab dabei auch den Aufschlag zum 7:5 und dem Matchgewinn ab. Im Tiebreak behielt er dann aber doch die Nerven und sicherte sich nach 1:49 Stunden den Sieg.

Der 25-Jährige war am Dienstag mit einem Erfolg über Sebastien Baez in das Turnier im Foro Italico gestartet. Für Zverev ist das Masters das letzte Turnier vor den French Open, die in rund eineinhalb Wochen in Paris beginnen. In Rom hatte er 2017 den Titel geholt.