Zwei Profis von Crailsheim verzichten auf Meisterturnier

Crailsheim (dpa) - Vor einer möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Basketball-Bundesliga wollen zwei Profis der Hakro Merlins Crailsheim nicht mehr für den Club auflaufen. Jan Špan und Quincy Ford teilten über ihren Agenten mit, dass sie nicht mehr für den Verein spielen oder trainieren werden, wie die Crailsheimer am Montag bekanntgaben. Gründe nannte der Club zunächst nicht, nähere Informationen sollen aber folgen.

Die Entscheidung birgt Brisanz, da die Crailsheimer zu den zehn Clubs zählen, mit denen die BBL die Spielzeit in Form eines Finalturniers in München noch zu Ende bringen wollen. Der Club verpflichtete kurzfristig Ersatz von zwei Ligarivalen. David Brembly kommt von den Syntainics MBC aus Weißenfels und Marvin Ogunsipe von den Hamburg Towers. «Jetzt gilt es, beide Spieler schnellstmöglich in unser Team zu integrieren», sagte der Sportliche Leiter Ingo Enskat. Für die Teams aus Weißenfels und Hamburg ist die Saison bereits beendet.