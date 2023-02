Zwei schwache Phasen des VfL Waiblingen im Angriff verhindern Punktgewinn

Da war mehr drin für die Waiblinger Handballerinnen im Kellerduell zum Rückrundenauftakt der ersten Bundesliga bei der Sport-Union Neckarsulm. Doch der VfL leistete sich vor und nach der Halbzeit zwei schwache Phasen im Angriff, die am Ende ausschlaggebend für die 25:29-Niederlage (14:15) sein sollten.

Wachter steigert sich

Die Zuschauer in der ausverkauften Ballei-Halle in Neckarsulm erlebten eine ausgeglichene Anfangsphase, in der bis zum 3:3 Lara Eckhardt alle Waiblinger Treffer erzielte. Da sah es noch ganz nach einer Partie auf Augenhöhe aus. Doch mit gleich vier unnötigen Ballverlusten bei überhastet vorgetragenen Tempogegenstößen baute der VfL den Gastgeber auf. Neckarsulm nahm die Geschenke dankend an und zog auf 7:3 davon (11. Minute). Diesem Vier-Tore-Rückstand rannte der VfL bis dreieinhalb Minuten vor dem Pausenpfiff hinterher (11:15), auch weil die Waiblinger Angreiferinnen mehrmals an der sich steigernden SU-Torhüterin Sarah Wachter scheiterten. Erst die Einwechslungen des Waiblinger Trainer Thomas Zeitz brachten wieder mehr Schwung und Durchschlagskraft in den Angriff: Lena Klingler, Mati Ehlert und Vivien Jäger verkürzten bis zum Halbzeitpfiff auf 14:15.

Ausgleich zum 15:15

Die Hoffnung der Waiblingerinnen auf etwas Zählbares stieg, als Emma Hertha nach Wiederbeginn sogar den Ausgleich erzielte (15:15). Der VfL blieb bis zum 18:19 dran (41.). Doch dann folgte eine weitere lange Durststrecke der Waiblinger Offensive, wie es auch schon in vielen Spielen der Hinrunde zu beobachten war. Den Waiblingerinnen fehlt die Konstanz über volle 60 Minuten, zu viele Bälle werden zu einfach hergegeben. Es dauerte aus Waiblinger Sicht quälend lange zehn Minuten, bis der VfL durch Eckhardt wieder traf (19:24).

Trotz des zweiten Rückschlags in der Partie hätte der VfL gegen ein Neckarsulmer Team, das nach der verkorksten Hinrunde phasenweise noch immer unsicher wirkte, noch etwas holen können. Jäger verkürzte mit einem Doppelschlag zum 23:25 vier Minuten vor dem Ende. Aber die Hypothek aus den beiden schwachen Phasen in der Offensive war schlussendlich zu groß.

Einmal mehr stand der VfL Waiblingen wieder mit leeren Händen da, und der Abstand ans rettende Ufer vergrößert sich zunehmend.

Sport-Union Neckarsulm: Salamakha, Wachter; Ihlefeldt, Nooitmeer (4), Mann, Verbraeken (5), Gomilar Zickero (2), Kücükyildiz (2/1), Gorshenina, Gautschi (7/1), Bruggeman, Schulze, Johannsen (1), Lütke (1), Engel (6), Moser (1).

VfL Waiblingen: Zec, Meißner; Nagler, Probst, Ehlert (4), Klingler (2), Brand, Hammer (3), Hertha (2), Gisa, Henkel (1), Jäger (3), Pollakowski (5/3), Herbst, Eckhardt (5/3).