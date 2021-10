Stadtwerke Schorndorf bauen Ladeinfrastruktur aus

Der Siegeszug der E-Mobilität gewinnt an Tempo: Die Stadtwerke erhöhen die Zahl der öffentlichen Ladepunkte im Stadtgebiet. Neue Schnellladesäulen kommen hinzu. Schrittweise sollen auch Gewerbe und Privathaushalte von der Elektromobilitäts-Strategie der Stadtwerke Schorndorf profitieren. Schon in Kürze stehen mehr öffentliche Ladesäulen zur Verfügung, die von den Stadtwerken derzeit an exponierten Stellen im Stadtgebiet installiert werden, darunter auch mehrere Schnellladesäulen, für die es bereits mehrere Standorte gibt.

Ein Highlight sind vier öffentliche Ladesäulen auf dem Parkplatz des Oscar-Frech-Bads. Die Stadtwerke haben sich für ein Forschungsprojekt in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung beworben. Davon erwartet man sich neue Erkenntnisse über das Ladevehalten. Ziel ist die Förderung des „bidirektionalen Ladens“ in Kombination mit PV-Technologie, das auch im Privatgebrauch viel Potenzial hat.

Als weiteres Ziel stocken die Stadtwerke Schorndorf die Lade-Infrastruktur bei Gewerbekunden auf: Damit leisten die Stadtwerke einen relevanten Beitrag für ortsansässige Unternehmen und Händler bei der Umstellung auf Elektromobilität. Weiter geht die Förderung der Ladeinfrastruktur in Privathaushalten: Die Stadtwerke Schorndorf verhelfen in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Elektroinstallationsbetrieben zur smarten Lösung mit einer solaren Wallbox. In Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage kommt ein Großteil des Stroms für das Fahrzeug wie auch für das Haus künftig vom eigenen Dach.

Mehr Informationen unter Telefon 07181 / 96450-0 oder im Web auf. www.stadtwerke-schorndorf.de