Startelf für das Auswärtsspiel in Dresden: Marc Oliver Kempf ersetzt den gesperrten Holger Badstuber

Der VfB Stuttgart geht mit zwei Änderungen im Vergleich zum 3:2-Erfolg gegen den HSV in das Auswärtsspiel bei der SG Dynamo Dresden (ab 13.30 Uhr im ZVW-Liveticker). Anstelle von Holger Badstuber (Gelbsperre) und Silas Wamangituka (Bank) rücken Marc Oliver Kempf und Gonzalo Castro in die erste Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo. Daniel Didavi ist nach seiner Gelb-Rot-Sperre zwar wieder spielberechtigt, steht aber aufgrund leichter Probleme nicht im Spieltagskader. Der Mittelfeldspieler hatte in dieser Woche nicht komplett trainiert. Genauere Angaben machte Matarazzo auf der Pressekonferenz am Freitag nicht.

So startet der VfB: Kobel - Mola, Kempf, Kaminski, Stenzel – Castro, Endo, Mangala, Förster – Gonzalez, Al Ghaddioui

Zunächst auf der Bank: Bredlow, Phillips, Karazor, Churlinov, Klement, Klimowicz, Kalajdzic, Wamangituka, Gomez

Nach dem Last-Minute-Sieg gegen den Hamburger SV wollen die Schwaben gegen Dynamo Dresden nachlegen. Beim Tabellenletzten tritt der VfB als klarer Favorit an. Mit einem weiteren Erfolg würde der VfB seinen zweiten Tabellenplatz zumindest festigen.

So startet Dynamo Dresden: Broll - Wahlqvist, Ballas, Nikolaou, Löwe - Petrak, Burnic, Schmidt, Husbauer, Donyoh - Makienok

Zunächst auf der Bank: Wiegers, Ehlers, Hamalainen, Kreuzer, Müller, Ebert, Horvath, Terrazzino, Jeremejeff