Frankfurt am Main: Gefahr durch defektes Fahrzeug auf A 661 zwischen Frankfurt am Main-Heddernheim und Frankfurt am Main-Nieder-Eschbach in Richtung Bad Homburg

Das Befahren der A 661 kann aufgrund eines defekten Fahrzeugs zwischen Frankfurt am Main-Heddernheim und Frankfurt am Main-Nieder-Eschbach gefährlich sein. Das Geschehen befindet sich in einer Kurve.

Der betroffene Straßenabschnitt ist 1.95 Kilometer lang. Der Verkehr wird voraussichtlich bis 16:30 Uhr beeinträchtigt. Die Warnmeldung ging heute um 16:02 Uhr heraus.

