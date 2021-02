Frankfurt am Main: Straßenarbeiten auf Am Weißkirchener Berg zwischen Am Hopfenbrunnen und An der Bergstraße

Die Straßenarbeiten auf der Am Weißkirchener Berg können zu längeren Fahrzeiten zwischen Am Hopfenbrunnen und An der Bergstraße führen.

Der Verkehr wird voraussichtlich bis Freitag 23:59 Uhr beeinträchtigt. Die Warnmeldung ging am Freitag um 14:46 Uhr heraus.

