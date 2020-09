Kirchheim am Neckar: Beide Richtungen gesperrt auf B 27 zwischen Kirchheim am Neckar und Lauffen am Neckar in Richtung Heilbronn

Die B 27 ist zwischen Kirchheim am Neckar und Lauffen am Neckar in beide Richtungen gesperrt. Bitte folgen Sie der Umleitung vor Ort.

Das Ereignis betrifft 2.25 Kilometer. Die Warnmeldung ging am Mittwoch um 11:10 Uhr heraus.

