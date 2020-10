Über Rot gefahren: Auto kracht in Stuttgart in Stadtbahn

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist in Stuttgart mit seinem Wagen über eine rote Ampel gefahren und mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der 45 Jahre alte Beifahrer des 44-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf etwa 62 000 Euro. Nach dem Zusammenstoß am Dienstagabend war der Stadtbahnverkehr der Linie U 12 für anderthalb Stunden in beide Richtungen gesperrt.