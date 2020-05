Überfall auf Supermarkt: Polizei schnappt Verdächtigen

Aalen (dpa/lsw) - Nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Aalen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Mann am Dienstagabend eine Mitarbeiterin des Lebensmittelgeschäfts mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld verlangt. Mit seiner Beute flüchtete der Mann zu Fuß. Im Zuge einer Fahndung trafen die Beamten jedoch kurz darauf auf den 18 Jahre alten Tatverdächtigen, wie ein Polizeisprecher sagte. Was die Ermittler auf die Spur des jungen Mannes brachte, war zunächst nicht bekannt. Details zur Beute wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht nennen.