12-Jährige in Thüringen vermisst: Polizei sieht Verbindung zum Kreis Ludwigsburg

Seit dem frühen Donnerstagmorgen (23.02.) wird die 12-jährige Emily-Sophie Breitung aus Nordhausen in Thüringen vermisst. Vermutlich ist die Vermisste von Nordhausen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg nach Steinheim an der Murr im Kreis Ludwigsburg. Ihr letzter ermittelter Standort war in der Nähe von Nürnberg.

Personenbeschreibung der Vermissten

Sie ist ca. 1,60 m groß, schlank und hat schulterlange Haare. Ihre Haarfarbe ist orange/kupferfarben. Sie hat eine Lücke in der linken Augenbraue und trägt vermutlich eine schwarze Cargohose, einen schwarzen Kapuzenpullover mit Bildern und Aufdrucken und schwarz-weiße Schuhe. Sie hat eine schwarze Sporttasche mit Kleidung und Hygieneartikeln bei sich.

Die 12-Jährige wird seit Donnerstag (23.02.) vermisst. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei stellt folgende Fragen an die Bevölkerung: „Wer kann Hinweise zum Aufenthalt von Emily-Sophie geben? Wurde sie auf dem Weg nach Steinheim an der Murr an einem Bahnhof oder in öffentlichen Verkehrsmitteln gesehen? Befinden sich weitere Personen bei ihr?" Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960, die Bundepolizei oder jede örtliche Polizeidienststelle entgegen.