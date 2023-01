14-Jähriger raubt Jugendlichen mit Messer aus

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 14-Jähriger soll in Stuttgart einen Jugendlichen mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben. Wie die Polizei mitteilte, saß das 13-Jährige Opfer am Freitagmittag mit einem Freund auf einer Bank, als der 14-Jährige ihn ansprach und fragte, wie viel Geld er bei sich habe. Dann soll der Täter ein Messer gezückt und es dem 13-Jährigen an den Bauch gehalten haben. Das Opfer gab dem Angreifer das Geld und Süßigkeiten, die er bei sich hatte. Laut Polizei soll es sich um einen sehr geringen Geldbetrag gehandelt haben.

Der 14-Jährige ging anschließend weg und gab das Messer einem weiteren, bislang unbekannten Jugendlichen. Die beiden verschwanden den Angaben zufolge durch eine Unterführung in Richtung des Bahnhofs. Kurz darauf kehrte der 14-Jährige ohne seinen Komplizen zum Ort des Raubes zurück, um in eine Stadtbahn zu steigen. Allerdings nahmen ihn dort Polizisten in Empfang. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Begleiter des 14-Jährigen.