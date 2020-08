19-Jähriger attackiert Vater mit Messer

Esslingen (dpa/lsw) - Bei einem Streit in Esslingen hat ein 19-Jähriger seinen Vater mit einem Messer angegriffen. Nach Angaben der Polizei vom Montag hatte der 52-Jährige seinen Sohn am Sonntag in den Schwitzkasten genommen. Der 19-Jährige griff daraufhin zu einem Messer und fügte seinem Vater mehrere Schnittverletzungen zu. Familienangehörige und Nachbarn trennten die beiden. Der Vater wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Frau, die eingegriffen hatte, zog sich ebenfalls eine Schnittverletzung zu und wurde vom Rettungsdienst versorgt.