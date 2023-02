20-jähriger Fußgänger in Stuttgart von Stadtbahn erfasst und schwer verletzt

Ein 20-jähriger Fußgänger ist am Sonntag (05.02.) in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollt der mutmaßlich betrunkene Mann eine Straße überqueren und übersah dabei eine Stadtbahn der Linie U9.

Stadtbahnfahrerin kann Zusammenstoß trotz Gefahrenbremsung nicht verhindern

Obwohl die 37-jährige Stadtbahnfahrerin sofort eine Gefahrenbremsung einleitete, konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen in ein Krankenhaus. An der Stadtbahn entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es bis gegen 19.15 Uhr zu geringen Beeinträchtigungen des Stadtbahnverkehrs.