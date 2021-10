22-Jähriger stirbt nach Auseinandersetzung in Stuttgart: Tatverdächtiger gefasst

Polizeibeamte haben am Donnerstag (14.10.) einen 24-Jährigen in Stuttgart festgenommen. Der 24-Jährige steht unter Mordverdacht. Zuvor war Haftbefehl gegen ihn erlassenen worden.

Wie die Polizei mitteilt, steht der 24-Jährige im Verdacht, an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein, bei der am Sonntag (10.10.) ein 22-Jähriger getötet worden war.

Nach Angabe der Polizei hätten umfangreiche Ermittlungen der SOKO Austria auf die Spur des Tatverdächtigen geführt. Der 24-jährige Deutsche wurde noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Tatablauf und zu den Hintergründen der Tat, dauern weiter an.