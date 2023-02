Tamm (dpa/lsw) - Bei einem Brand auf einem Betriebsgelände in Tamm (Kreis Ludwigsburg) ist am Montag ein Schaden von 300.000 Euro entstanden. Ein Kühlcontainer war nach Angaben eines Polizeisprechers auf dem Gelände des Autozulieferers in Brand geraten. Das Feuer weitete sich auf ein nahegelegenes Gebäude aus und beschädigte dessen Außenfassade sowie ein Tor. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Brandursache war noch unklar.