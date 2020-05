Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Unfall in Stuttgart ist ein 33 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann habe einem 40-Jährigen mit seinem Wagen die Vorfahrt genommen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Autos stießen zusammen. Der 33-Jährige kam ins Krankenhaus. Der andere beteiligte habe sich bei dem Unfall im Stadtteil Bad Cannstatt am Montagmittag nicht verletzt.