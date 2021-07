33-Jähriger nach Messerattacke in Esslingen festgenommen

Esslingen (dpa/lsw) - Nach der Messerattacke am Hauptbahnhof in Esslingen auf einen 24-Jährigen ist der mutmaßliche Täter am Dienstag festgenommen worden. Der 33 Jahre alte somalische Staatsbürger wurde einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Mann kam demnach anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Der Mann soll am vergangenen Donnerstag mit dem Messer auf seinen 24 Jahre alten Bekannten am Esslinger Hauptbahnhof losgegangen sein. Er verletzte den jungen Mann den Angaben zufolge schwer im Gesicht. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt.

Der Angriff war den Angaben nach schon die dritte körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden. Der Verdächtige soll zielstrebig zu dem jungen Mann gegangen sein und ihn plötzlich mit einem Messer verletzt haben. Der Bekannte kam ihn ein Krankenhaus. Der Verdächtige konnte zunächst flüchten.

