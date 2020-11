55-Jähriger aus Sindelfingen-Darmsheim vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Seit Montagabend (23.11.), gegen 18 Uhr wird der 55-jährige Nihat Y. aus Sindelfingen Darmsheim vermisst. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei hatte der 55-Jährige die familiäre Wohnung gegen 8.30 Uhr verlassen, um spazieren zu gehen. Gegen 14 Uhr wurde das Fahrzeug des Vermissten gegenüber einem Baumarkt in der Mühlackerstraße nördlich von Darmsheim aufgefunden. Es handelt sich um eine schwarze Mercedes E-Klasse mit Böblinger Kennzeichen.

Die Kriminalpolizei in Böblingen schließt nicht aus, dass Herr Y. sich aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation in hilfloser Lage befinden könnte. Eine Suche sowohl im persönlichen Umfeld des Vermissten, als auch im Bereich, in dem sein Fahrzeug gefunden wurde, blieb erfolglos. Die Feuerwehr Sindelfingen, drei Rettungshundestaffeln und Maintrailerhunden sowie eine Drohne des Landratsamts Böblingen und ein Polizeihubschrauber unterstützten die Polizei bei der Suche nach dem 55-Jährigen.

Der Vermisste ist circa 1,70 m groß und untersetzt. Er hat graue kurze Haare und trägt einen Oberlippenbart. Zuletzt trug er eine Jeans, eine anthrazitfarbene Jacke und dunkelgraue Schuhe mit hellen Streifen.

Wird seit Montag vermisst, Nihat Y. © Polizeipräsidium Ludwigsburg



Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Böblingen unter der Telefonnummer 0800 11002500 in Verbindung zu setzen.