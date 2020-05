61-Jähriger bei Brand schwer verletzt

Aidlingen (dpa/lsw) - Bei einem Feuer in Aidlingen (Kreis Böblingen) hat ein 61-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei brach der Brand in der Nacht zum Mittwoch in einem Schuppen vor einem Wohnhaus aus. Der Mann bemerkte die Flammen und machte vier weitere Bewohner im Haus darauf aufmerksam. Wohl beim Versuch, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen, wurde er schwer verletzt - er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die anderen Bewohner blieben unverletzt. Der Brand griff auf eine Einliegerwohnung über, die bis auf weiteres unbewohnbar ist. Die Feuerwehr war bis zum Morgen mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine sechsstellige Summe.