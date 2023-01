63-Jähriger in Stuttgart vermisst: Polizei sucht mit Echtbild

Die Polizei Stuttgart sucht mit einem Echtbild nach einem 63 Jahre alten Mann, der aus einer Betreuungseinrichtung an der Werastraße abgängig ist.

Seit Sonntag (15.01.) vermisst

Wie das Polizeipräsidium Stuttgart mitteilte, hatte eine Betreuerin am Sonntag (15.01.) gegen 7 Uhr bemerkt, dass sich der 63-Jährige nicht mehr in seinem Zimmer aufhielt. "Bisherige Fahndungsmaßnahmen, unter anderem auch der Einsatz eines Polizeihubschraubers, verliefen ohne Erfolg", heißt es in der Mitteilung. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste ist 1,90 Meter groß, 70 Kilogramm schwer, hat eine Halbglatze mit grauen Haaren und braune Augen. Er hat einen vornübergebeugten Gang und eine hektische, verwaschene Aussprache.

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? © PP Stuttgart

Zuletzt war er mit einer Jeans und einer dünnen hellbraunen Jacke bekleidet. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.