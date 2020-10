Beim Ausparken in der Heinkelstraße in Böblingen hat eine 64-jährige Autofahrerin am Donnerstag gegen 12.15 Uhr das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt und fuhr in das Schaufenster eines Autohauses.

Laut einem Bericht der Polizei zerbrach die Scheibe und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.