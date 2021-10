83 Jahre alter Radfahrer stürzt bei Oberkochen in Fluss und ertrinkt

Oberkochen (dpa/lsw) - Ein 83 Jahre alter Radfahrer ist bei Oberkochen (Ostalbkeis) in den Fluss Kocher gestürzt und ertrunken. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der leblose Körper des Mannes am vergangenen Freitag im Wasser entdeckt worden. Der 83-Jährige konnte von der Polizei nur noch tot geborgen werden, wie es weiter hieß. Den Ermittlungen zufolge war der 83-Jährige auf einem Feldweg am Fluss entlang unterwegs gewesen, stürzte vom Rad und fiel ins Wasser.

