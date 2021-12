90 Weihnachtsbäume in Schwäbisch Gmünd gestohlen

Treibt in der Region ein Weihnachtsbaum-Dieb sein Unwesen? Nachdem vor kurzem in Fellbach 150 Christbäume entwendet wurden, hat es nun auch in Schwäbisch Gmünd einen ähnlichen Vorfall gegeben.

Aus einem umzäunten Gelände auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße wurden zwischen Mittwochabend (19 Uhr/08.12.) und Donnerstagmorgen (08.30 Uhr/09.12.) etwa 90 Nordmanntannen gestohlen. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen auf knapp 2000 Euro.

"Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge oder dem Verbleib der entwendeten Bäume nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen", heißt es weiter im Polizeibericht.