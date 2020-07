A8: Kühltruhe im Kleinwagen

Da staunte selbst die Verkehrspolizei nicht schlecht: Auf der A8 fand am Sonntagabend (19.7.2020) ein ungewöhnlicher Transport statt. Ein Chevrolet Matiz war Richtung Karlsruhe unterwegs - mit einer Kühltruhe, die aus der Heckklappe des Kleinwagens ragte, nur mit dünnen Drahtseilen gesichert. Das Foto des riskanten Manövers teilte die Polizei am Dienstag in den sozialen Netzwerken.

Informiert wurde die Polizei nach eigenen Angaben von einer aufmerksamen Autofahrerin, die bemerkt hatte, dass ein Auto mit einer viel zu großen Ladung unterwegs sei.