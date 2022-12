Aalen: 77-Jährige tot in ihrer Wohnung gefunden

In Aalen ist eine 77-jährige Seniorin tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Laut Angaben der Polizei könnte es sich bei ihrem Ableben um ein Tötungsdelikt handeln. Die Leiche der Frau wurde bereits am Freitag (23.12.) von der Polizei entdeckt.

Was war geschehen

Laut bisherigem Ermittlungsstand war die Frau am Mittwochnachmittag (21.12.) noch einkaufen und machte sich im Anschluss auf den Heimweg. Danach wurde die 77-Jährige nicht mehr lebend gesehen. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat heute die Sonderkommission "Höhe" ins Leben gerufen. An ihr beteiligt sind ca. 50 Beamtinnen und Beamten.