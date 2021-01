Zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang ist es am Freitagabend (22.01.) um 17.45 Uhr bei Bauarbeiten in Neukochen gekommen. Ein 25-jähriger Bauarbeiter stürzte circa zehn Meter in die Tiefe, als er auf dem Dach einer neu errichteten Montagehalle durch eine Dachöffnung fiel. Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.