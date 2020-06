Aalen-Wasseralfingen: Unbekannte bestiehlt 90-Jährige in Bankfiliale

Eine bislang Unbekannte hat am Dienstagnachmittag (02.06.) eine 90 Jahre alte Frau bestohlen. Die betagte Dame hielt sich laut Polizei gegen 16 Uhr in einer Bankfiliale in der Wilhelmstraße auf, wo sie am Geldautomaten Bargeld abhob. Eine Unbekannte verwickelte die ältere Dame in ein Gespräch. Als der 90-Jährigen ihre EC-Karte herunterfiel und ein Bankangestellter ihr beim Aufheben behilflich war, nutzte die Unbekannte vermutlich die Gelegenheit und stahl der 90-Jährigen das Bargeld.

Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Frau geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wasseralfingen unter der Telefonnummer 07361/979615 in Verbindung zu setzen. Die Gesuchte könnte auch anderen Bankkunden angesprochen haben. Die mutmaßliche Täterin ist circa 60 bis 65 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und schlank. Sie hat mittellange Haare und spricht schwäbisch.