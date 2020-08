Aalen: In Mund geschossen - Sechsjähriger verschluckt Schaumstoffgeschoss

Ein unbekannter Junge hat am Montag (10.08.) einem Sechsjährigen eine sogenannte Nerf Spielzeugpistole in den Mund gesteckt und abgedrückt. Dabei habe der Sechsjährige nach Angaben der Polizei ein Schaumstoffgeschoss verschluckt. Zuvor hatte der unbekannte Junge den Sechsjährigen am Hals festgehalten und gekratzt.

Der Sechsjährige musste am Montagabend mit leichten Verletzungen in der Notaufnahme eines Krankenhauses behandelt werden. Die Beamten des Polizeireviers in Aalen haben die Ermittlungen aufgenommen.