Ab Montag wieder mehr Bahnen bei der S3

Rems-Murr-Kreis.

Aufgrund der Corona-Krise kommt es seit Wochen zu Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr. Ab Montag, 20. April, so der VVS, wird der Fahrplan jedoch peu à peu wieder dichter bestückt.

Die S-Bahnen der Linie S3 von Backnang bis Vaihingen fahren dann in den Hauptverkehrszeiten zwischen 6 und 10 sowie zwischen 15 und 19 Uhr wieder im 15-Minuten-Takt. Auf der Linie der S2 bleibt es allerdings noch beim jetzigen Grundangebot im 30-Minuten-Takt. Dabei werden Langzüge mit drei S-Bahn-Einheiten eingesetzt. Der S-Bahn- Nachtverkehr und die frühe Fahrt zum Flughafen entfallen weiterhin.

Die Regionalbahnen, so teilt der VVS mit, fahren weiterhin nach dem Grundangebot und sind grundsätzlich im Stundentakt unterwegs. Die Nachtfahrten am Wochenende finden aber nicht statt.

Die Wieslauftalbahn fährt ab Montag, 20. April, nach dem veröffentlichten Ferienfahrplan.

Bei den Regionalbuslinien tritt ab Montag, 20. April 2020, der Ferienfahrplan in Kraft. Die Busse fahren damit nach dem gewohnten Fahrplan, die speziellen Schülerfahrten finden aber nicht statt. Der Nachtbusverkehr entfällt.

Die Expressbuslinie X20 zwischen Waiblingen und Esslingen, fährt unverändert.

Die geänderten Abfahrtszeiten finden sich auch auf den elektronischen Anzeigern an der Haltestelle. Aushangfahrpläne in Papierform können zur Zeit, so der VVS, leider nicht aktualisiert werden.