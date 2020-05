Affalterbach: 14-Jährige wird erneut vermisst

Seit Samstag, den 25. April wird die 14-jährige Maria Cristal Weller aus Affalterbach vermisst. Das teilte die Polizei am Mittwoch (13.05.) mit. Das Mädchen ist nicht zum ersten Mal verschwunden. Schon Anfang April war die 14-Jährige, die damals noch in einer Wohngruppe in Aalen untergebracht worden war, aus dieser abgehauen. Als die Polizei eine Vermisstenfahdnung herausgab, hatte sie sich schließlich freiwillig bei der Polizeidienststelle gemeldet. Nun gilt sie erneut als vermisst.

Die vermisste Maria Cristal Weller aus Affalterbach. © Polizeipräsidium Ludwigsburg

Die 14-Jährige ist 1,52 Meter groß und kräftig, hat einen dunklen Teint, braune Augen und braune Haare. Nach polizeilichen Erkenntnissen soll sie sich zuletzt in München aufgehalten haben. Es bestehen aber auch Verbindungen nach Frankfurt/Main und nach Darmstadt. Hinweise zum Aufenthaltsort von Maria Cristal Weller nimmt das Kriminalkommissariat Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 18-9 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.