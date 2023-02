„Allerletzter Dreck“: Lokführer beschwert sich in Stuttgart über neue S-Bahn

Ein Video auf Tiktok macht seit Montag (20.02.) die Runde und ging mittlerweile viral. Darin ist zu hören, wie ein Lokführer in einer Durchsage in Stuttgart über die neuen Züge schimpft – und dabei kein Blatt vor den Mund nimmt.

Durchsage: Die neuen Züge seien nur noch „Schrott“

Ein Lokführer hatte die Fahrgäste über die Lautsprecheransage darüber informiert, dass der Zug nicht mehr richtig beschleunige. Damit aber noch nicht genug. Er gibt deutlich zu verstehen, dass er nicht viel von den neuen S-Bahnen hält: „Das liegt daran, dass wir nur noch mit dem allerletzten Dreck herumfahren.“

Die neuen Fahrzeuge seien einfach nur noch „Schrott“. Der Mann redet sich regelrecht in Rage und macht seinem Ärger Luft: „Und mit diesem Scheiß hier dürfen wir herumfahren“. Das Video wurde mittlerweile rund 1,1 Millionen Mal geklickt (Stand 21.02., 13.40 Uhr).

Derzeit scheint es immer wieder Probleme mit den neuen S-Bahnen zu geben. Seit Anfang Februar und bis 1. Mai fährt die S-Bahn der Linie S3 nur noch im Halbstundentakt. Die Deutsche Bahn (DB) teilte in einer Pressemitteilung am 3.02. mit, dass in Stuttgart vorrübergehend weniger S-Bahnen einsatzbereit wären. Fahrzeughersteller Alstom und die Deutsche Bahn würden mit Hochdruck an einem zuverlässigen Fahrzeugeinsatz der Baureihe 430 arbeiten, heißt es.

Das sagt die Deutsche Bahn zu der Durchsage

Laut einer Aussage eines Bahn-Sprechers gegenüber der Stuttgarter Zeitung habe die Durchsage des Lokführers eindeutig eine Grenze überschritten. „Wir arbeiten den Fall intern aktuell auf und bitten deshalb um Verständnis, dass wir uns zu möglichen Schritten derzeit nicht äußern können.“