Altbach: Zwei Senioren bei Brand in Einfamilienhaus schwer verletzt

Altbach (dpa) - Bei einem Brand in ihrem Einfamilienhaus in Altbach (Landkreis Esslingen) sind zwei Senioren schwer verletzt worden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, wie die Polizei in Reutlingen mitteilte. Wie es zu dem Feuer am Sonntagmittag im Erdgeschoss kam, ist noch unklar. Die Flammen breiteten sich auf das gesamte Gebäude aus. Die 75-jährige Hauseigentümerin und ihr 78-jähriger Ehemann wurden bei dem Brand schwer verletzt, sie kamen in eine Klinik.