Ludwigsburg (dpa/lsw) - Vandalen haben einen alten Nussbaum in Ludwigsburg gefällt. Passanten hatten den gefällten Baum am Samstag bemerkt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch eine nahegelegene Parkbank war durch Axt- oder Beilschläge beschädigt worden. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, war nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.