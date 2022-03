An der Kasse vorgedrängelt: Rangelei in Ludwigsburg zwischen Mann und Frau

In Ludwigsburg ist es am Montagmorgen (28.03.) im Kassenbereich eines Einkaufszentrums in der Schwieberdinger Straße zwischen einer Kundin und einem Kunden zu Handgreiflichkeiten gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich eine 37-Jährige Frau hinter einem anderen Kunden angestellt. Dabei hatte die Frau offenbar reichlich Platz gelassen.

Als ein 45-jähriger Kunde hinzukam, reihte er sich zwischen die Frau und den vor ihr stehenden Kunden ein. Die Polizei geht davon aus, dass die 37-Jährige den 45-Jährigen in einem rauen Ton auf sein Verhalten angesprochen hatte. In der Folge entwickelte sich ein Streitgespräch und letztlich eine Rangelei. Nach der Rangelei klagten beide bei der Polizei über leichte Verletzungen. Beide Kontrahenten werden jetzt wegen Körperverletzung angezeigt.