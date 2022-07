Angespannter Wohnungsmarkt in Stuttgart: Wie kann gegengesteuert werden?

Der Wohnungsmarkt in Stuttgart wird sich auch in den kommenden Jahren nicht entspannen. Das geht aus der am Freitag (29.07.) veröffentlichten „Wohnungsbedarfsanalyse Stuttgart 2030“ hervor. Die Studie kommt zu dem Schluss: „Mit Blick auf das vorhandene Wohnungsbaupotenzial wird vor allem kurz- bis mittelfristig Wohnraum in Stuttgart fehlen.“ Wie kann gegengesteuert werden? Die Autor*innen der Analyse haben gleich mehrere Ansätze.

Heute schon an morgen denken

Zum einen müsse angesichts der langen Vorlaufzeiten „schon heute mit der Entwicklung vorhandener Wohnbaupotenziale begonnen werden“. Um bezahlbaren Wohnraum langfristig zu schaffen und zu erhalten, eignet sich nach Ansicht der Autor*innen neben dem sozialen Wohnungsbau vor allem auch die Verlängerung auslaufender Belegungsrechte.

Um den Wohnungsmarkt insgesamt ausgeglichener zu gestalten, spiele auch der freifinanzierte Wohnungsbau eine wichtige Rolle. „So zeigen Studien, dass auch der Bau von Einfamilienhäusern und hochpreisigen Eigentumswohnungen einen wichtigen, positiven Einfluss auf die Ausweitung des Wohnraumangebotes hat“, heißt es in der aktuellen Analyse.

Hintergrund: Am Markt lassen sich sogenannte Sickereffekte durch Neubau freifinanzierter Wohnungen nachweisen, durch die auch Haushalte von Mieten unterhalb des Neubauniveaus profitieren. Umstritten ist jedoch, wie weit die durch Neubau angestoßenen Umzugsketten reichen – ob also preisdämpfende Effekte bis in günstige Wohnungsmarktsegment wirken.

Mehr Wohnraum in Mischgebieten für Wohnen und Gewerbe

Als Impuls für den Wohnungsbau und zur Belebung innerstädtischer Lagen eignet sich demnach die konsequente Erhöhung des Wohnanteils auch in Mischgebieten für Wohnen und Gewerbe. Bei Ausweisung neuer Wohnbauflächen im Außenbereich und an den Ortsrändern sei „unter Beachtung qualitätsvoller Freiräume eine hohe städtebauliche Dichte zu realisieren.“ Weitere Vorschläge aus der Analyse im Überblick:

Aktive Bodenvorratspolitik: „Zur Umsetzung von städtischen Zielen, Sicherung von langfristigen Planungsspielräumen und als Triebfeder einer zügigen Wohnbauentwicklung kommt einer aktiven Bodenvorratspolitik auch unter Anwendung von Vorkaufsrechten eine wichtige Rolle zu. Unter Beachtung der enormen Vorlaufzeiten muss, um langfristig ausreichend Wohnraum zu sichern, mit der Entwicklung vorhandener Wohnbaupotenziale schon heute begonnen werden.“

Strategisch geleitete Wohnbauentwicklung: „Ein perspektivisch sinkendes Gesamtpotenzial für den Wohnungsbau, derzeit steigende Grundstückspreise und Baukosten, zunehmende Lieferengpässe und Materialknappheiten sowie seit jüngstem steigende Finanzierungskosten sorgen jedoch nicht nur dafür, dass Wohnungsbau weiterhin teurer, sondern zunehmend auch schwer kalkulier- bar wird. Vor dem Hintergrund weiterer großer Herausforderungen im Wohnungsbau wie dem zunehmenden Fachkräftemangel auch in der Bauwirtschaft, der Anforderung den Wohnungsbestand energetisch zu sanieren und die Bauwirtschaft insgesamt klimafreundlicher umzugestalten sowie ausreichend und bezahlbaren Wohnraum herzustellen, wird eine strategisch geleitete Wohnbauentwicklung immer wichtiger. Um in dieser Situation Fehlentwicklungen zu vermeiden, ist es erforderlich, dass Städte und Bauwirtschaft an einem Strang ziehen.“

Aktive Angebotspolitik: „Das künftige Wachstum Stuttgarts ist dabei eng verknüpft mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt und der Region sowie dem Wohnungsangebot und den Wohnkosten. Mit einer aktiven Angebotspolitik könnte die Stadt ihr Potenzial an Einwohner*innen stärker ausschöpfen und insbesondere mehr junge Familien in der Stadt halten. Setzt sich die Landeshauptstadt dieses Ziel, um den Wohnungsmarkt deutlich zu entspannen und die Wanderungsverluste mit dem Umland abzuschwächen, könnte dies wiederum zusätzliche Nachfrage induzieren und den Neubaubedarf entsprechend weiter erhöhen.“

Regionale Vorbildfunktion: „Die Stadt Stuttgart beeinflusst die Wohnbauentwicklung in der Region: In vielen Teilen des Umlands gibt es wegen der vergleichsweise verhaltenen Wohnungsbauentwicklung in Stuttgart starke Vorbehalte gegen die Ausweisung neuen Baulands und verdichtetem Wohnen. In Bezug auf Stuttgarts regionale Vorbildfunktion als Oberzentrum und der damit verbundenen Aufgabe der Wohnraumbereitstellung, den notwendigen Klimaschutz und die Sicherung von Fachkräften halten die Expert*innen somit für erforderlich, künftig die Wohnungsbauaktivitäten in der Landeshauptstadt zu erhöhen.“

Wohnraummangel gemeinsam lösen: „Doch auch im regionalen Wohnungsmarkt fehlen Wohnungen. Nach Einschätzung der Expert*innen wird es in den kommenden Jahren stärker darauf ankommen, den entstandenen Wohnraummangel gemeinsam in Stadt und Region zu lösen. Es bedarf daher umso mehr des konstruktiven und verbindlicheren Zusammenwirkens der Städte und Gemeinden in der gesamten Wohnungsmarktregion, um ein ausreichendes Angebot an attraktiven Wohnungen sicherzustellen.“

Wo kann ich die „Wohnungsbedarfsanalyse Stuttgart 2030“ einsehen?

Das Themenheft Nr. 2/2022 ist beim Statistischen Amt zum Preis von 11 Euro (zuzüglich 1,60 Euro Versand) erhältlich, Eberhardstraße 37, 70173 Stuttgart, Telefon 216-98587, E-Mail komunis@stuttgart.de sowie als kostenfreier Download unter www.stuttgart.de/statistik-infosystem.