Angriff auf Schnelltest-Station? Schrauben vor dem Glaspalast Sindelfingen

Vor dem Glaspalast in Sindelfingen hat ein Unbekannter Schrauben und Unterlegscheiben verteilt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Nachdem ein 71-Jähriger einen platten Reifen an seinem Fahrzueg entdeckt hatte, stellte die Polizei die Schrauben im Zufahrtsbereich der Veranstaltungsstätte fest.

Auf dem Gelände befindet sich derzeit eine Corona-Schnelltest-Station. Die Polizei hält einen Zusammenhang für möglich.