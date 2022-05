Angriff auf SPD-Gebäude: Staatsschutz ermittelt

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach Schmierereien an der SPD-Landesgeschäftsstelle in Stuttgart geht die Polizei inzwischen von einer politisch motivierten Tat aus. Der Staatsschutz ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Unbekannte hatten in der vergangenen Woche die Fassade des Gebäudes mit roter Farbe besprüht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro.

Die Beamten gingen zunächst nicht von einem Bezug zur SPD aus - Symbole oder ein Schriftzug waren ersten Angaben zufolge nicht erkennbar. Warum die Ermittler nun zu einer anderen Einschätzung kamen, dazu äußerte sich die Sprecherin wie auch zu anderen Details nicht.