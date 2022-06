ATP-Turnier in Stuttgart: Mitfavorit Berrettini kämpft sich ins Viertelfinale

Stuttgart (dpa/lsw) - Der an Position zwei gesetzte Tennisprofi Matteo Berrettini hat beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart mit Mühe das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglisten-Zehnte aus Italien gewann sein Auftaktmatch auf dem Weissenhof gegen den Moldauer Radu Albot am Mittwoch mit 6:2, 4:6, 6:3. In der ersten Runde des mit 769.645 Euro dotierten Events hatte Berrettini ein Freilos gehabt. In der Runde der letzten Acht trifft er entweder auf den Warsteiner Jan-Lennard Struff oder auf seinen italienischen Landsmann Lorenzo Sonego.

2019 hatte Berrettini in Stuttgart den Titel gewonnen - es war sein erster auf Rasen auf der ATP-Tour. Auch in diesem Jahr zählt der 26-Jährige zu den Favoriten auf den Turniersieg. Vergangenen Sommer stand er in Wimbledon im Finale des wichtigsten Rasen-Turniers der Welt.