Attraktionen beim Frühlingsfest Stuttgart 2023: Alle Fahrgeschäfte auf dem Wasen

Am 22. April startet das 83. Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen. Zwischen Festzelten und Buden werden insgesamt 44 Fahrgeschäfte und Laufgeschäfte aufgebaut. Unter anderem warten Riesenrad, Achterbahn, Kinderkarussells und Freifalltürme auf die Wasen-Besucher. Das sind die Attraktionen.

Hoch hinaus mit dem Riesenrad Bellevue

Schon von weitem zu erkennen ist auch in diesem Jahr das Riesenrad Bellevue. Mit seinen 56 Metern Höhe ragt es über den Wasen. 252 Personen haben in den 42 Gondeln Platz.

Achterbahnen: Schnell, wild oder gemütlicher

Drei Achterbahnen wird es auf dem Stuttgarter Frühlingsfest geben. Die Familienachterbahn "Alpina-Bahn" ist bis heute die größte und längste transportable Achterbahn der Welt ohne Überschlag. Die Bahn erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h. Aus 27 Metern Höhe geht es an einer Stelle bei fast 50 Prozent Gefälle in die Tiefe, so der Betreiber.

Durch enge Kurven jagen lassen können sich die Fahrgäste in der "Wilden Maus". Deutlich ruhiger geht es in der kleinen Familienachterbahn "The Racing Coaster" zu.

Hoch hinaus: Freier Fall und über Kopf

Weit nach oben und schnell wieder nach unten kommt man auf dem Wasen im "Fortress Tower". Aus 80 Metern Höhe geht's im freien Fall nach unten. Den freien Fall erleben kann man auch in der Bunjeekugel "Hot Shot". Die Kugel mit zwei Fahrgästen kann eine Höhe von etwa 50 Metern erreichen.

Hoch hinaus geht es auch im "Gladiator". In 62 Metern Höhe stehen die Fahrgäste in den Gondeln auch mal auf dem Kopf und werden mit einer Geschwindigkeit von bis zu 75 km/h herumgewirbelt. Im Fahrschäft "The King" sitzen 16 Personen in vier Gondeln, die unten an einer langen Stange befestigt sind. Die Stange pendelt hin und her, bis die Fahrgäste in etwa 25 Metern Höhe auf dem Kopf stehen. Dabei drehen sich die Gondeln. Ein ähnliches Fahrgefühl bietet "Best XXL". 20 Personen haben hier Platz und werden auf bis zu 45 Meter Höhe gependelt.

Von Breakdance bis Polyp: Diese Rundfahrgeschäfte kommen auf den Wasen

Im Kreis und teilweise auch in Höhe geht es in diesen Rundfahrgeschäften:

Cannstatter Wellenflug

Der Polyp

Musik-Express

Breakdance No. 1

Flipper

Disco Fieber Hopser

Musik-Shop

Laufgeschäfte: Von Spiegelkabinett bis Fun House

Fünf Laufgeschäfte und Irrgärten gibt es 2023 auf dem Frühlingsfest. Wacklige Treppen und andere Hindernisse müssen die Besucher bei "Rio" und im "XXL Fun House" überwinden. Den Ausweg aus dem Spiegelkabinett müssen sie in der "Glasfabrik" und bei "Geheimnisse des Orients" suchen. Bei "Pirates Adventure" folgen die Besucher einem Parcours, der das Leben der Piraten darstellt.

Go-Karts und Autoskooter

Selber fahren statt fahren lassen heißt es bei der "Rallye Monte Carlo". Auf drei Stockwerten können die Besucher in Go-Carts über die Strecke düsen. 16 Fahrzeuge sind vorhanden. Langsamer geht es in den vier Autoskootern "Top In", "Super Skooter", "Carat 2000" und "Planet Rock" zu.

Für Frühlingswetter: Wildwasserbahn

Spielt das Wetter mit, können sich die Fahrgäste "Auf Manitus Spuren" abkühlen. Die Wildwasserbahn, auf der man auch rückwärts einen Hügel abfährt, macht die Besucher ordentlich nass.

Gruseln in der Geisterbahn

Schaurig schön und gruselig wird es in den drei Geisterbahnen auf dem Frühlingsfest. In der "Haunted Mansion" hängen die Fahrgäste an Gondeln unter der Schiene. Auf der Fahrt über mehrere Etagen drehen sich die Gondeln, vibrieren und kippen, um den Gruselfaktor zu erhöhen. Grusel über mehrere Etagen gibt es auch in der "2-Etagen Geisterbahn". Sind Kinder dabei, ist die familienfreundliche Geisterbahn "Geister Villa" zu empfehlen.

Kinderkarussells: Das ist das Angebot für die kleinen Wasen-Besucher

Dreizehn Fahrgeschäfte speziell für Kinder gibt es 2023 auf dem Stuttgarter Frühlingsfest.