Aus Krankenhaus in Stuttgart verschwunden: Polizei sucht vermissten Mann

Die Polizei in Stuttgart sucht nach einem vermissten 56-Jährigen. Laut einer Mitteilung von Sonntagnacht (08.01.) ist der Mann am Freitag (06.01.) aus einem Krankenhaus in Bad Cannstatt verschwunden. Jetzt wird mit Echtfoto nach dem Mann gefahndet.

Hilflose Lage nicht ausgeschlossen

Den Angaben zufolge bemerkte eine Mitarbeiterin des Krankenhauses an der Auerbachstraße am Freitag gegen 15.30 Uhr, dass sich der 56-Jährige nicht mehr in seinem Zimmer befand. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet, so die Polizei weiter.

Personenbeschreibung des Vermissten

Dem Polizeibericht zufolge liegt von dem vermissten Mann folgende Beschreibung vor: Er ist circa 1,65 Meter groß, schlank und hat eine Delle im Schädelknochen. Der Vermisste trägt ein weißes T-Shirt, eine weiße Hose und Hausschuhe.

Ein Foto des Mannes hat die Polizei unter diesem Link veröffentlicht.

Zeugen sollen sich bei Kripo melden

Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Die Telefonnummer lautet +4971189905778.